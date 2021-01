Column: deze tijd vraagt om ritme-aanpassingen

Werken en zorg voor de kinderen moeten we nu thuis combineren. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Wij mensen zijn ritmische wezens. Het eerste dat we waarnemen is de hartslag van onze moeder. Toen we van holbewoner Homo Sapiens werden, was het muziek, zang en ritme dat maakte dat we over grotere afstand met elkaar konden communiceren. We maakten muziek, zongen liederen en vertelden verhalen. Zo bouwden we tribes. Muziek kalmeert ons brein bij stress en laat hormonen stromen. Ritme heeft ons gevormd en dragen we in ons.