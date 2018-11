Nouryon zoekt oplossing voor Akzo-pensioenfonds

De bonden en Nouryon zijn donderdagmiddag een nieuwe cao overeengekomen, waarbij zij direct hebben afgesproken dat een speciale werkgroep wordt opgericht die de toekomst van het pensioen bespreekt binnen de huidige pensioenregeling, laat Nouryon in een verklaring weten. Volgens FNV komt de werkgroep vervolgens met een advies aan de sociale partners.

Volgens de bonden kampt het pensioenfonds van AkzoNobel met een gat van €400 miljoen, omdat er jarenlang niet geïndexeerd kon worden. Nouryon dat zich vorige maand definitief afscheidde van AkzoNobel nadat het voor €10,1 miljard is overgenomen door het Amerikaanse investeringsfonds Carlyle en het Singaporese staatsfonds CIG, zet met de mogelijkheid tot een onderzoek een opmerkelijke stap. Onder de vlag van AkzoNobel was het onmogelijk om over het pensioen te praten.

’Geluisterd naar zorgen’

Werknemers willen dat er €400 miljoen in het fonds wordt gestort. Volgens AkzoNobel is dat juridisch niet mogelijk, omdat het fonds negen jaar geleden verzelfstandigt is.

Nouryon wijst erop dat voormalige speciaalchemietak nu een zelfstandig bedrijf is en dus zelfstandige keuzes kan maken. „Wij hebben geluisterd naar de zorgen die onze werknemers hebben over hun pensioen” zegt directievoorzitter Knut Schwalenberg van Nouryon. „Wij zullen daarom kijken op welke manier wij hen hierin in de toekomst kunnen ondersteunen binnen de huidige regeling.”

Stakingen

Hoewel daarmee een bijstorting daarmee nog lang niet waarschijnlijk is, zijn de vakbonden opgelucht dat er nu toch over de toekomst van het pensioenfonds wordt nagedacht. „Het is jammer dat het zo ontzettend lang heeft moeten duren, maar uiteindelijk ligt er nu dan wel een resultaat dat de mensen de zekerheid geeft dat er ook iets met het probleem gebeurt met heldere afspraken over tijdspad, communicatie en doelstellingen”, reageert FNV-bestuurder Erik de Vries.

De afspraak geldt overigens alleen voor de 2500 werknemers bij het huidige Nouryon in onder meer Hengelo, Delfzijl en Rotterdam. Voor personeel van AkzoNobel is er nog steeds geen oplossing. Thierry Vanlancker, ceo van AkzoNobel liet dinsdag tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering nog eens weten niets te willen doen, omdat hij ’geen valse hoop wil wekken’. De estafettestakingen bij AkzoNobel zullen dan ook gewoon doorgaan.

Betere cao

Ondertussen zijn de bonden uiterst tevreden over het cao-akkoord dat zij met Nouryon hebben gesloten. Dat ziet er veel beter uit dan het finale bod twee manden geleden toen de chemietak nog onder AkzoNobel viel.

Het personeel krijgt een eenmalige bonus van €3000 tegenover €2500 in het finale bod. Daarnaast ontvangen de werknemers over een periode van 2,5 jaar een loonsverhoging van 7,5%. AkzoNobel wilde niet verder gaan dan 6% over twee jaar.