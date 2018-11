BEURZEN RBS zwaar onderuit door brexit-onrust

De Britse premier Theresa May is donderdag geconfronteerd met een leegloop in haar kabinet in verband met het akkoord met de EU over de brexit. Vooral het onverwachte vertrek van de minister voor brexitzaken Dominic Raab was een harde klap voor May.

RBS ging zo hard onderuit omdat de Britse overheid sinds de financiële crisis voor een groot deel eigenaar is van de bank. Kenners vrezen dat als de regering van May valt en Labour-leider Jeremy Corbyn aan de macht zou komen, de bank het een stuk moeilijker gaat krijgen.

Negatief

Het algehele beurssentiment in Europa was negatief. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 16.00 uur 0,7 procent in de min op 523,58 punten. De MidKap zakte ook 0,7 procent, tot 719,60 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 0,9 procent in.

Op het Damrak vielen de kwartaalberichten van NN Group en SBM Offshore in goede aarde. NN Group (plus 1,5 procent) ging aan kop bij de hoofdfondsen. De verzekeraar wist zijn resultaat in het derde kwartaal te verbeteren. Andere financiële fondsen als Aegon en ING waren juist de grootste verliezers in de lijst, met verliezen tot 2 procent. Olie- en gasconcern Shell (min 1,1 procent) noteerde ex-dividend.

Bezorgd

In de MidKap onttrok luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 1,3 procent) zich van de brexitzorgen over de Europese luchtvaartbranche, na een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore, die zijn winstprognose voor dit jaar iets opvoerde, steeg 1,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven kelderde VolkerWessels bijna 7 procent. Beleggers bleven bezorgd over het probleemproject in IJmuiden, waarvoor de bouwer in het derde kwartaal opnieuw een miljoenenvoorziening moest nemen.

De euro was 1,1299 dollar waard, tegen 1,1314 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 56,67 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 66,75 dollar per vat.