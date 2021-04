Zelfs hotelrenovatie is te leasen

Willem Blom (l) en John Reintjens bieden een lening op hotelconcepten aan via maandelijkse termijnen. Ⓒ Marcel van Hoorn

Amsterdam - De hotelbranche is hard geraakt door de coronacrisis. De buffers zijn op en de kans is aanwezig dat het reisgedrag van mensen definitief verandert. Voor hoteliers kan dit betekenen dat ze hun concept moeten aanpassen en dat betekent investeren. Maar financiering vinden is lastig in de branche.