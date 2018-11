Werknemers Unilever krijgen tien dagen partnerverlof

,,Het verlof gaat van twee naar tien dagen en gaat daarmee een stuk verder dan de nieuwe wettelijke regeling'', zegt vakbondsonderhandelaar Jeroen Warnaar. De verlofregeling geldt ook voor bijzondere situaties, zoals adoptie of de geboorte van een kind in een relatie tussen twee vaders of twee moeders.

Het gaat om een eenjarige cao, van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019. De cao geldt voor ongeveer 2000 werknemers. Per 1 oktober dit jaar gaan de lonen met 2,5 procent omhoog.