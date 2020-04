Column: Exit-minister Wiebes leidt ons naar het beloofde land

Hans de Boer wil dat de economie weer snel open gaat. Ⓒ ANP

Toen het coronavirus nog voornamelijk een Chinees probleem was en inwoners van Wuhan massaal in quarantaine moesten, dacht ik nog: hoe erg kan het zijn om een poosje binnen te blijven? Nogal naïef misschien. Inmiddels piep ik wel anders. Niet dat thuis zijn op zichzelf zo’n ramp is, maar na een paar weken ’intelligente lockdown’ in ons land is wel duidelijk hoe verstrekkend deze beperkende maatregelen zijn. Dat het nodig is, is evident. Dat laten de cijfers over het aantal ic-opnames en het aantal coronadoden en de beelden uit de ziekenhuizen wel zien.