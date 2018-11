NN net zo’n krachtige jager als voor Delta Lloyd-deal

Lard Friese was ook donderdag weer erg blij met de aankoop van Delta Lloyd toen analisten hem erop wezen dat die prooi in het derde kwartaal mede door kostenbesparingen ook flink bijdraagt aan de inkomsten en solvabiliteit van NN Group. „We waren toen we Delta Lloyd kochten al enthousiast en zijn nu nog enthousiaster geworden. De integratie verloopt soepel en nadert z’n afronding in 2019.”

NN is nog de enige Nederlandse verzekeraar die ze nog publiceert. De cijfers vielen beleggers mee. Want ondanks positieve verwachtingen van analisten scoorde NN bijna overal nog wat beter. Het operationeel en netto resultaat stegen met 7% jaar op jaar, de solvabiliteit kwam op een bijzonder hoog niveau van 239% uit en zelfs op schadeverzekeringen nadert het bedrijf mooie cijfers. Met een koersstijging van ongeveer 1,0% tot gevolg. Dat lijkt niet veel, maar op een roerige Brexit-dag bleek het een mooie winst.

Schade

Schade- en inkomensverzekeringen waren in de afgelopen jaren niet gemakkelijk voor NN. De combined ratio, die de verhouding binnengekomen premies en uitbetaalde claims plus kosten meet, bleeft vaak boven de 100%. Dat geeft dus aan dat de premies niet gauw kostendekkend zijn. Friese meldt trots bij de presentatie dat bij alle type schadeverzekeringen de combined ratio onder de 100% zit (als incidentele tegenvallers buiten beschouwing blijven). „Al vier kwartalen op rij verbetert dit kengetal.”Alles samen komt NN uit op 97,1%, waar de verzekeraar mikt op 97% of lager. „We zullen doorgaan om dat doel structureel te bereiken.”

Solvabiliteit

De solvabiliteitsratio, waarmee de aanwezigheid van reserves mee wordt gemeten, klom van 226% naar 239% van het vereiste kapitaal, allebei zeer hoge percentages. NN heeft de hoogste reserves van de hele markt. Het huidige niveau is veel hoger dan nodig. Aandeelhouders zullen hopen dat dit kapitaal naar hen vloeit als het niet voor overnames gebruikt wordt. Precies deze situatie deed zich voor in de tweede helft van 2016. NN besteedde de overreserves eerst aan aandeleninkoop en trok de portemonnee toen Delta Lloyd te zwak was om op eigen benen te staan. Nu staat met Vivat weer een branchegenoot in de etalage.

Ruimte voor overnames

Of NN die druk nu kan weerstaan? „We moeten niks”, zegt de topman ongevoelig. „Maar we zitten inderdaad qua solvabiliteit en kaspositie (groei naar €1,9 miljard, red.) weer in de buurt van de niveau’s voor de overname van Delta Lloyd. We willen goed gekapitaliseerd zijn. Dat we meer kapitaal hebben dan nodig, betekent dat er ruimte is voor overnames. Dat we die doen waar mogelijk, toonden we bij Delta Lloyd en in de zomer nog in Tsjechië en Slowakije, waar we verzekeringsactiviteiten van Aegon overnamen.”

Of Vivat net als Delta Lloyd voor NN een overnameprooi op het juiste moment zou kunnen zijn, wil Friese niet zeggen. „Wij staan open voor acquisities, maar ga daarbij niet in op namen. De aankoop moet logisch zijn en aan financiële voorwaarden voldoen. Dat ASR en Aegon al wel hun interesse kenbaar maakten, laat ik aan hen.”

Dividend

Friese: „Lukt het niet om een interessante overname te doen, dan kunnen we ook weer geld teruggeven aan aandeelhouders. Sinds de beursgang hebben we al €2,9 miljard teruggegeven via dividend en aandeleninkoop. Voor dividend over 2018 hebben we alvast een tweecijferige groei aangekondigd.” Analist Albert Ploegh van ING hint in zijn rapport donderdag ook op een extra geldstroom naar aandeelhouders, via een hoog jaardividend over 2018 en een speciale kapitaalteruggave in 2019.

ING

Dat NN eerder de status van jager dan prooi heeft, zette de verzekeraar nog eens kracht bij via een afkoop van een deal met ING. De voormalig moeder van NN kon tot 2024 tegen een vaste prijs 10% van het totale kapitaal aan nieuwe NN-aandelen terugkopen voor €40 per stuk (op dit moment is de koers met €37,88 lager). Voor €76 miljoen kocht NN deze warrants donderdagochtend af.