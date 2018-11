Column: May wankelt en het pond krijgt klappen

De Brexit-chaos is weer compleet. Net iets meer dan 24 uur nadat een ordelijk vertrek uit de Europese Unie een stap dichterbij leek te komen, heeft het er alle schijn van dat een akkoord verder weg is dan ooit. Dinsdag bereikte de Britse premier May een akkoord met de EU over de voorwaarden van de Brexit. Daarvoor leek ze woensdag bovendien de steun te krijgen van haar eigen regering. Daarmee waren twee van de belangrijkste drie horden genomen.

May wankelt

Bij de sprong over de tweede hindernis is ze echter behoorlijk uit evenwicht gebracht. Het zou zomaar kunnen dat May struikelt voordat ze de derde horde bereikt: steun krijgen van het Lagerhuis voor de afspraken. Donderdagochtend bleek namelijk dat de regering zich minder eensgezind achter het Brexit-akkoord schaart dan May deed voorkomen. Brexit Minister Daniel Raab heeft zijn ontslag aangekondigd. In zijn ogen bedreigt de overeenkomst de eenheid van Groot-Brittannië.

Kiezers in de ogen kijken

Er komt immers geen harde grens met Ierland, terwijl er wel gecontroleerd moet worden tussen Noord-Ierland en het vasteland. Daar komt bij dat het heel lang kan duren voordat het land de banden met de EU definitief kan doorknippen. Iets later stapte arbeidsminister Esther McVey eveneens op. Ze zou de kiezers niet langer in de ogen kunnen kijken wanneer ze met de overeenkomst akkoord ging.

Motie van wantrouwen

De duimschroeven werden donderdagmiddag verder aangedraaid door Jacob Rees-Mogg, die een motie van wantrouwen tegen May heeft aangespannen. Het gaat erom spannen of hij daarvoor voldoende steun krijgt in het parlement. Zelfs als dat lukt, is het nog maar de vraag of een meerderheid in het Lagerhuis de premier wil afzetten. In dat geval zijn nieuwe verkiezingen bijna onvermijdelijk, terwijl de tijd ondertussen wegtikt richting Brexit-dag op 29 maart.

Wereld van verschil

Door de oplaaiende politieke onzekerheid is de koerswinst van het pond volledig verdampt. Na het nieuws over het akkoord met de EU veerde de munt met bijna 1% op ten opzichte van de euro. Op donderdag daalde het pond echter met 2%. Dit soort koersbewegingen gaat er de komende weken waarschijnlijk vaker komen. Het verschil in economische impact tussen een Brexit met goede afspraken en een vertrek zonder akkoord is per slot van rekening heel erg groot.

Pond: alles of niets

Dat verschil komt duidelijk naar voren uit een rondgang langs valutaspecialisten die het Britse fondsenhuis Schroders recent maakte. Bij een Brexit zonder goede afspraken, komt de verwachte wisselkoers met de dollar op 1,10 à 1,15. Met een degelijk akkoord is dat ongeveer 1,40. Momenteel staat deze wisselkoers overigens op 1,28. De schijnbeweging van de afgelopen dagen maakte is nog maar een voorproefje van wat er gaat komen: de komende maanden gaat het pond echt richting kiezen.

