FME: eenzijdige loonsverhoging van 2,5%

,,Op dit moment is er na meer dan zes maanden intensief onderhandelen geen zicht op een cao-akkoord”, zegt onderhandelaar Ab van der Touw. ,,Wij vinden dat de werknemers niet de dupe mogen worden. Daarom doen we de bedrijven in de grootmetaal een aanbeveling om de salarissen per 1 december te verhogen met 2,5 procent.”

Cao-akkoord

Werkgevers en vakbonden hebben sinds maart vijf keer aan tafel gezeten om tot een cao-akkoord te komen voor de 150.000 werknemers in de sector. De partijen kunnen het niet eens worden over het loon, zeggenschap over werktijden en scholing en ontwikkeling.

Beide partijen hebben onlangs nog geprobeerd om toenadering te zoeken via een bemiddelingspoging, maar dat heeft helemaal niets opgeleverd.

Eerste stap

Volgens Van der Touw is de aanbeveling een eerste stap. ,,We zijn nog niet klaar, maar we zien dit als een begin om de werknemers niet nog langer te laten wachten.”

FME benadrukt dat de loonaanbeveling niet verplicht is. Bedrijven kunnen zelf bepalen of ze de lonen verhogen en welke ingangsdatum ze kiezen.