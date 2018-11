May bijt van zich af in brexitdeal

Theresa May Ⓒ REUTERS

LONDEN (ANP) - De Britse premier Theresa May heeft op een persconferentie duidelijk gemaakt dat ze niet van plan is op te stappen. Ze zei te betreuren dat leden van haar kabinet uit protest zijn vertrokken, maar zelf niet van standpunt te zijn veranderd. ,,Ik geloof heilig dat mijn koers de juiste is voor ons land en ons hele volk.''