KLM slikt groeistop bij Schiphol

„Gezien de politieke realiteit moeten we ons helaas neerleggen bij het feit dat we tot en met 2020 niet verder kunnen groeien boven de 500.000 vliegbewegingen op Schiphol”, zegt president-directeur Pieter Elbers van KLM tegen De Telegraaf op een luchtvaartcongres in Noordwijk. Daar waarschuwde Elbers voor de gevolgen van de groeistop.

Een bedrijf heeft groei nodig om te kunnen investeren, in geval van KLM in een nieuwe vloot of het gebruik van biobrandstof. Dat dreigt nu echter niets terug te zien van haar inspanningen. „Voor KLM een hele slechte zaak.”

Momenteel wordt er binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS) onderhandeld over groei na 2020. Schiphol koerst daarbij op 1,8% per jaar. Dat is minder dat op grond van het zogeheten Aldersakkoord zou kunnen. „We laten daarmee het Aldersakkoord los, om draagvlak te creëeren in de omgeving van de luchthaven”, zegt Schiphol-baas Dick Benschop.

Kees van Ojik, onderhandelaar van de bewoners, is voorstander van een harde selectiviteit. ,,Het KLM-netwerkverkeer moet voorrang krijgen op Schiphol. KLM kan bijvoorbeeld achtergelaten slots van budgetdochter Transavia op Schiphol overnemen voor intercontinentale bestemmingen. De zoveelste vakantievlucht in Europa zet geen zoden meer aan de dijk”, meent hij.

Elbers kan nog niet zeggen of KLM de 1,8% en de uitplaatsing van Transavia kan accepteren. Want KLM wordt hiermee in haar afgesproken groei beknot, die is vastgelegd in het regeerakkoord. „Het ligt aan de totale deal die we moeten maken binnen de ORS. Als uitplaatsing van Transavia groei van KLM op Schiphol garandeert, dan zou dat eventueel optie kunnen zijn.”