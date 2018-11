Chipbedrijven drukken Japanse beurs

Tokio - De effectenbeurs in Tokio is vrijdag lager gesloten. Vooral de Japanse chipbedrijven stonden onder druk na tegenvallende resultaten van de Amerikaanse chipontwikkelaar Nvidia. Ook computerspelletjesmaker Nintendo ging in de uitverkoop. De andere beurzen in het Verre Oosten bleven vrij dicht bij huis. Beleggers waren voorzichtig door de onzekerheid in Europa over de brexit-deal.