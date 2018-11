ABN AMRO onderzoekt versimpeling structuur

Het concern bestaat nu nog uit ABN AMRO group en ABN AMRO Bank. Een eventuele samenvoeging van die twee maakt niet alleen de organisatie simpeler, maar kan ook financiële voordelen hebben. ABN liet verder weten ,,goed gepositioneerd" te zijn voor extra winstuitkeringen, naast de gebruikelijke dividenduitkering van 50 procent van de winst. Daarbij werden nog geen concrete bedragen of data genoemd.

Verder is het leningenboek vlak in de periode 2019-2020, maar wordt gerekend op lichte groei op de middellange termijn. De bank ligt naar eigen zeggen op koers voor de geplande kostenbesparingen in 2020. Voor het vierde kwartaal wordt ongeveer 50 miljoen euro aan reorganisatievoorzieningen verwacht.

Beursgang drie jaar geleden

Topman Kees van Dijkhuizen wees op de sterke batengroei en het actieve kostenbeheer sinds de beursgang bijna drie jaar geleden. ,,Dit heeft geleid tot een significant betere winstgevendheid, waardoor we ons dividend elk jaar hebben kunnen verhogen."

Van Dijkhuizen benadrukt ook dat de kapitaalpositie is verbeterd in aanloop naar de nieuwe kapitaaleisen Basel IV. Door die aangescherpte regels van het internationaal comité voor bankentoezicht in Basel moeten Nederlandse banken meer geld in kas hebben als buffer tegen financiële tegenspoed.

Voor de huidige Basel III-eisen ligt ABN voor op schema met een zogeheten CET1-ratio van 18,6 procent in het derde kwartaal. De eigen doelstelling was 17,5 tot 18,5 procent.