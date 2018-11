Starbucks geeft Pershing Square opkikker

Het in Amsterdam genoteerde investeringsvehikel van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman zag zijn nettovermogenswaarde in het derde kwartaal stijgen met 8,5 procent. Dat is iets meer dan de 7,7 procent stijging van de S&P 500-index, maar wat minder dan die van de Dow-Jonesindex. In het lopende kwartaal, dat nu halverwege is staat de teller op min 5,2. Het negatieve rendement van de Dow en de S&P is echter groter.

