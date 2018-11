Kunstmestproducent OCI voert omzet stevig op

OCI, dat aan de Amsterdamse beurs is genoteerd, zette een omzet in de boeken van 774 miljoen dollar. Dat is een derde meer dan dezelfde periode een jaar eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) dikte met 35 procent aan tot 230 miljoen dollar. Onder de streep resteerde een min van 15 miljoen dollar.

De onderneming verwacht in het lopende kwartaal voor het eerst een volledig meetperiode te profiteren van de onlangs geopende Natgasoline-fabriek in Beaumont, de grootste methanolfabriek in de Verenigde Staten. In de voorbije maanden sijpelde dit effect al wel enigszins door in de resultaten.

De marktomstandigheden voor zowel methanol als kunstmest zijn volgens OCI volgend jaar positief. Bij het kunstmest-onderdeel denkt OCI onder meer te profiteren van het groeiende areaal mais in de VS dat moet worden bemest. Verder zal de vraag naar methanol blijven stijgen. Voor het lopende kwartaal rekent het bedrijf op een verbetering van het bedrijfsresultaat ten opzichte van het derde kwartaal.