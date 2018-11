'Brexit-onrust blijft boven markt hangen'

Ratingbureau S&P dreigt de kredietwaardigheid voor het Verenigd Koninkrijk te verlagen als het land zonder goede afspraken uit de EU vertrekt. Het akkoord dat premier Theresa May heeft bereikt met Brussel is in de ogen van de kredietbeoordelaar een grote stap vooruit, maar het is nog uiterst onzeker dat de Britse parlementsleden instemmen.

De Europese chipbedrijven zullen mogelijk onder druk staan. De Amerikaanse chipontwikkelaar Nvidia bracht tegenvallende resultaten en vooruitzichten naar buiten. Ook de prognoses van de Amerikaanse toeleverancier van de chipindustrie Applied Materials vielen tegen.

Versimpeling bedrijfsstructuur

ABN AMRO liet voorafgaand aan een beleggersdag weten de mogelijkheden te onderzoeken voor een versimpeling van de bedrijfsstructuur. Daarbij werd investeerders ook extra dividenduitkeringen in het vooruitzicht gesteld. De bank ligt verder op koers voor de geplande kostenbesparingen in 2020.

Op het Damrak kwam OCI met cijfers. De kunstmestproducent zag de omzet in het derde kwartaal flink groeien. Dat kwam onder meer door toegenomen volumes, waarbij het bedrijf ook hogere prijzen rekende voor zijn producten.

Pon en Accell

Nedap verwacht zijn omzet en winstgevendheid over heel 2018 op te voeren ten opzichte van het voorgaande boekjaar, zo liet het bedrijf in een handelsbericht weten. Daarin werden verder geen concrete omzet- of winstcijfers over het afgelopen kwartaal gemeld. Wetenschappelijk uitgever Brill bleef in een nieuwe handelsupdate bij zijn onlangs bijgestelde verwachtingen voor 2018. Eind oktober meldde Brill al een teleurstellend derde kwartaal achter de rug te hebben. Het bedrijf verlaagde toen zijn omzet- en winstverwachtingen voor heel dit jaar.

Handelshuis Pon heeft zijn belang in fietsenbedrijf Accell verder vergroot. Pon kocht donderdag op de beurs dik 1,4 miljoen aandelen voor gemiddeld 19 euro per stuk. Daarmee heeft het bedrijf 16,9 procent van Accell in handen. Pon mikt op een belang van maximaal 20 procent.

De euro noteerde op 1,1344 dollar, tegen 1,1330 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 56,94 dollar. Brentolie klom 1 procent in prijs tot 67,24 dollar per vat.