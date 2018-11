Private equity-tak ABN Amro met oud geld verder

Dat maakte ABN Amro vrijdag bekend op een Investor Day in Londen. ABN Amro Participaties krijgt naast de bank als ‘cornerstone investor’ de investeerders LGT Capital Partners uit Liechtenstein, Five Arrows Secondary Opportunities (de zakenbank van Rothschild & Co’s) plus het Britse Bregal Investments, waar het kapitaal van de familie Brenninkmeijer is ondergebracht. Ook pensioenfondsbelegger AlpInvest neemt een flink belang.

Het nieuwe bedrijf gaat verder onder de naam Capital A. Het elfkoppige team, momenteel geleid door Friso Janmaat en Marc Damstra, vestigt zich elders in Amsterdam. De focus ligt op investeringen, variërend van €5 tot 50 miljoen, in middelgrote Nederlandse bedrijfsactiviteiten in uiteenlopende sectoren.

Mede door de participaties buiten de deur te zetten, maakt het voor ABN Amro eveneens eenvoudiger om de bedrijfsstructuur te versimpelen. Het concern onderzoekt de mogelijkheden om de ABN Amro Group samen te voegen met ABN Amro Bank, zo werd vrijdag bekendgemaakt.

De stap zou het bedrijf niet alleen versimpelen, maar ook financiële voordelen opleveren. De leverage ratio, de ongewogen ratio van eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal, moet hierdoor in 2019 met 20 basispunten omhoog gaan. Met 4,1% zit ABN Amro momenteel net boven de ondergrens van 4% die in Nederland geldt.