Beursverslag: Unilever steunpilaar op lager Damrak

De AEX-index sloot 0,5% lager op 522,4 punten. De Midkap-index ging 1% achteruit naar 712,2 punten.

De beurs van Parijs noteerde 0,2% lager. De Duitse Dax zakte 0,1% en Londen sloot vlak.

Op Wall Street koerste de Dow Jones een fractie hoger ten tijde van het slot in Europa. De techzware Nasdaq daalde 0,7%, nadat donderdag nabeurs teleurstellend nieuws kwam van chipontwikkelaar Nvidia en toeleverancier voor de chipindustrie Applied Materials.

In Japan ging de Nikkei-index vanochtend met een verlies van 0,6% de week uit. Vooral fondsen uit de chipsector waren in mineur vanwege de domper uit de Amerikaanse technologiehoek.

Cees Smit van Today’s stelde vast dat de beurs al de hele week wat nerveus is, mede door de onzekerheid rond de brexit. „Vandaag is het ook expiratie van de opties. Dat versterkt zowel de neergaande als de opgaande beurs. Voor de rest zie je consolidatie van het herstel dat we hadden na de oktoberdaling. Het is even afwachten welke kant dat opgaat.”

In de AEX-index ging biotechbedrijf Galapagos aan kop met een winst van 1,2%.

Schoonmaak- en levensmiddelengigant Unilever steeg 0,7% en Heineken pluste 0,3%.

Shell kreeg er 0,1% bij. Het olieconcern zette daarmee de opgaande beweging van de voorgaande dag voort. De prijs van een vat Brentolie steeg vrijdag 1% naar 67,31 euro.

ABN Amro viel 2% terug, na het besluit van de bank om de bedrijfsstructuur te gaan versimpelen met onder meer het verzelfstandigen van de investeringsdivisie. Analisten bij KBC wezen er op dat de vooruitzichten bij ABN voor de toekomst wat aan de vlakke kant waren.

Chipmachinereus ASML verloor 3% onder druk van de slechte resultaten van branchegenoten Nvidia en Applied Materials.

Financieel dienstverlener Intertrust ging aan kop in de Midkap met een winst van 1,6%.

Metalenspecialist AMG, die lithiumchemicaliën gaat leveren aan het Koreaanse Ecopro, steeg 0,6%.

Air France KLM verloor 3,4%. Martin Vial, hoofd van de Franse nationale participatiemaatschappij, verklaarde vrijdag dat er geen plannen zijn om het Franse aandeel in het luchtvaartconcern te verkopen.

OCI zag zijn koers met 4,3% duikelen, hoewel de kunstmestproducent een flinke omzetgroei meldde.

Nedap werd 3,7% teruggezet na het gepresenteerde handelsbericht donderdag nabeurs.

