Slimmer vacatures vullen

Ondernemer Perry Oostdam kwam in 2012 in contact met de Poolse Pawel Smoczyk op een ’datingsite’ voor ondernemers waar hij een technisch brein zocht om een bedrijf mee op te zetten. Smoczyk was er op zoek naar een sales/marketing-partner voor zijn softwarebedrijf. De volgende dag zaten de heren al samen aan tafel. Hun eerste bedrijf werd GeoRun: mobiele, locatiegebonden games.

Potentie

Oostdam: „We haalden grote klanten binnen en groeiden, maar zochten een product met internationale potentie. We wilden iets met een kortere verkoopcyclus, focus op content en simpele aanschaf en kwamen al snel uit bij recruitment. We zagen veel concepten in Amerika, maar niet één was ontworpen op de manier die wij voor ogen hadden.”

Recruitee heeft zo’n driehonderd templates voor acties omtrent hr-processen. „Het is verre van een Excel-vervanger. Wij faciliteren het uitzetten, reviewen en beoordelen van de kandidaten. Een mooi speelveld, waarbij we voorspellende adviezen geven op basis van gegenereerde data: de juiste zoektermen op LinkedIn, of de verwachte benodigde tijd en mankracht voor het vullen van een bepaalde vacature.” Kennis over het recruitmentproces krijgen de ondernemers door te praten met klanten, mee te kijken en zich te laten adviseren door recruiters.

Kosten

De kracht van Recruitee zit deels in de beperkte kosten. „We communiceren zo veel mogelijk online en sturen geen salesjongen in een snelle auto het land door. Klanten halen we binnen via content, webinars en vooral social advertising.” Het eerste personeelslid was een contentmarketeer om de juiste artikelen over hr-processen de wereld in te sturen. „We wilden voet aan de grond krijgen met een sterk merk.” En met succes: drie jaar later heeft Recruitee meer dan tweeduizend klanten in zestig landen. Zo’n dertig procent zit in Nederland, vijftien procent in Amerika.

Concurrenten

Bij de start in 2015 had Recruitee ’angel investeerders’ aangetrokken die waardevolle adviezen gaven op het gebied van internationale software. „Maar toen begin 2018 bleek dat we op eigen benen konden staan, waren de aandeelhouders bereid zich te laten uitkopen. Zo hoefden we ons niet blind te staren op groei, wat je vaak ziet bij onze Amerikaanse concurrenten.” Zo kregen de ondernemers de kans een relatie met klanten op te bouwen. „Zonder investeerders aan boord moet je slim omgaan met geld. Een langetermijnrelatie met de klant helpt hierbij.”

Anno 2018 ligt de focus op marketing, sales en content en het doorontwikkelen van het product. Vooral in Europa, dat nu organisch groeit. De pijlen zijn nu gericht op Duitsland. „Duitsers zijn heel loyaal, maar ze willen je wel zien. In dergelijke nieuwe markten kunnen we veel acquisitie doen met evenementen. Ook in Polen - waar het team met ontwikkelaars zit - is de markt groot, net als in Brazilië. Oostdam lacht: Hoewel het eigenlijk tegen ons principe gaat, openen we binnenkort misschien toch een kantoor over de grens.”