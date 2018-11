Column: Géén pensioenakkoord liever dan slecht akkoord

Een pensioenakkoord zal voor onwerkbare regels en verplichtingen zorgen. Dat is de terechte angst van veel ondernemers. Die hebben nog steeds last van de vorige plannen uit de oude polder: de Wet DBA en Wet Werk en Zekerheid. Met deze slechte wetgeving in gedachte heb ik liever géén akkoord dan een slecht akkoord.