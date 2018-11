Verstuurde kaart verandert in bloem

Verjaardagskaarten belanden na ontvangst al snel op de papierstapel. Als je er bloemzaadjes in stopt, krijgen ze een tweede leven, zo was het idee. „Het eerste papier maakten we met de hand”, vertelt Van Dijk. „Papierscheppen waar we zaden aan toevoegden.”

Ontwerpen

Nadat ze vier ontwerpen gereed hadden, huurden ze een kraam op een lokale markt in Rotterdam. „We hadden nog niet het idee om een bedrijf te starten, maar we werden benaderd door een winkelier die de kaarten wilde inkopen. Dus hebben we ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.”

Kussenkaartjes

Het bedrijf groeide, ze zegden alledrie hun baan op en vonden partners om het papier te maken. De kaarten zijn inmiddels bij ruim 160 winkels in vijf landen te vinden. Naast trouw, geboorte, rouw- en verjaardagskaarten leveren ze drukwerk aan bedrijven variërend van uitnodigingen voor duurzame symposia tot kussenkaartjes voor hotelketens.

De meeste kaarten zijn gevuld met een wilde bloemenmix, maar ook die met vergeet-me-nietjes zijn populair. „Ook bieden we kaarten aan waarin groente- en kruidenzaadjes zitten.”

Aarde

Ontvangers kunnen de kaart in zijn geheel in de aarde stoppen. „Een klein laagje aarde eroverheen en in het begin veel water geven”, doceert Van Dijk. „Het papier valt dan uiteen waardoor de zaadjes vrijkomen.”

Naast kaarten levert het bedrijf ook potloden met zaden van bijvoorbeeld vergeet-me-nietjes. „Dat vinden kinderen een leuk afscheidscadeau voor hun meester of juf.”