Baantjer zoekt geen boeven, maar beleggers

Na de succesvolle televisieserie van RTL met Piet Römer in de hoofdrol komt er een nieuwe film en serie rond de Amsterdamse rechercheur De Cock - met cee oo cee ka - met Waldemar Torenstra en Tygo Gernandt in de hoofdrol.

Rendement

Eurogroei films probeert op deze manier geld op te halen voor de nieuwe producties over de Amsterdamse rechercheur. Er wordt een flink rendement beloofd: rond de 20%. Daarbij wordt wel uitgegaan van een IB-tarief van 51,95%. De looptijd van de investering is 30 maanden en er moet minimaal €10.000 in de film worden gestoken.

Her rendement lijkt aantrekkelijk, maar je belegt buiten AFM toezicht. Eurogroei Films heeft geen vergunning - en prospectusplicht. Ook moet je maar afwachten of de film inderdaad een bioscoopsucces wordt. Weinig Nederlandse films brengen meer op dan erin is gestopt.

Maatschap

Eurogroei is de enige grote Nederlandse aanbieder van filmbeleggingen, met circa dertig speelfilms sinds 2005. Zij werken met een maatschapsconstructie. Beleggers moeten voor minimaal €10.000 aan participaties kopen en gaan dan deel uitmaken van de maatschap die verantwoordelijk is voor de productie en exploitatie van de film.

Het fiscale voordeel voor beleggers is dat zij, als ondernemer, gebruik mogen maken van veel ruimere aftrekmogelijkheden, zoals het ineens afschrijven van hun volledige inleg. Daardoor wordt het risico op verlies fors beperkt. Nadeel van de maatschapsconstructie is dat beleggers medeaansprakelijk zijn voor tegenvallers, dus eventueel moeten bijbetalen.