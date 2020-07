Big Mac-index toont: euro en pond erg goedkoop

Die Big Mac-index is in 1986 door The Economist opgezet. De prijzen werden in alle landen vergeleken en altijd bijgehouden als een geinige handleiding om te kunnen bepalen of valuta's op het ’juiste’ niveau geprijsd zijn. Dus of ze duur of goedkoop zijn.

Het idee is gebaseerd op het idee dat de wisselkoersen op de lange termijn moeten bewegen richting de koers die de prijzen van een identiek product. Omdat de Big Mac wereldwijd volgens hetzelfde recept is gemaakt, gebruikte The Economist de McDonald’s burger, die bovendien altijd op het menu is gebleven.

Euro ondergewaardeerd

Hoe zit het? Een Big Mac kost volgens de laatste telling van The Economist £3,39 in het VK en $5,71 in de Verenigde Staten. De impliciete wisselkoers is volgens de index 0,59. Het verschil tussen deze en de werkelijke wisselkoers, die 0,79 bedraagt, suggereert volgens deze index dat het Britse pond 25,1% ondergewaardeerd zou zijn en dus goedkoop is.

Voor wie in euro’s afrekent bij McDonald’s - dan kost de burger gemiddeld €4,21 per stuk - zou volgens deze barometer moeten merken dat de euro 16% ondergewaardeerd is.