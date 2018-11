’Belastingverlaging in eurolanden door handelsoorlog’

Dat schetst Keith Wade, hoofdeconoom van vermogensbeheerder Schroders. „Voor beleggers betekent dit een ingrijpende verschuiving: van de afhankelijkheid van de traditionele steun van de centrale bank sinds de kredietcrisis die nu wordt afgebouwd, naar de groeiende afhankelijkheid van politiek, met alle complexiteit die erbij hoort.”

De stevige belastingverlaging die president Trump met de Tax Cuts and Jobs Act eind 2017 door het Congres kreeg voor Amerikaanse bedrijven wordt door andere landen schoorvoetend als succesvol gezien.

’Trump goede econoom’

,,President Trump heeft bewezen een goede econoom te zijn”, aldus Wade met enig Brits cynisme. ,,Wat hij met belastingen deed, heeft de Amerikaanse economie voorspoed gebracht.”

Het effect van dit pakket met lagere lasten voor bedrijven in de VS is in 2020 voor de grootste economie ter wereld uitgewerkt. Regeringen in de achterblijvende eurozone - daar is de groei nu nog 1,7%, in de VS met 3% - zijn bezig om hun economieën een fiscale stimulans te geven en met een afbouw van regels. Die moeten bedrijven op stoom houden.

,,De consensus na de derdekwartaalresultaten is dat de wereldwijde bedrijfsgroei haar piek nu heeft gehad”, zegt Wade van het wereldwijd opererende Schroders, dat met €515 miljard onder beheer voor pensioenfondsen en verzekeraars 5% marktaandeel in de eurozonemarkt claimt te hebben.

Wereldhandel afgeknepen

De belastingingrepen en andere ondersteuning worden relevanter voor bedrijven, omdat in 2019 het handelsconflict tussen de VS en China tot een full blown handelsoorlog zal uitbarsten, zegt Wade. Begin deze maand voorzag hij al meer steun van overheden om de groei aan te jagen, maar dat effect is vanwege de oplaaiende handelsoorlog veel sneller nodig.

Trump en Xi Jinping staan volgens Schroders-econoom Keith Wade nog maar aan het begin van de handelsoorlog die in 2019 vol zal worden gevoerd. Ⓒ FOTO AFP

,,Wij zien geen ander scenario en zijn pessimistisch. Het betekent nog hogere importheffingen, vanaf januari zullen tarieven tot 25% gaan oplopen. Met de afkoeling die je al ziet, krijgt dat een zeer negatief effect op de wereldhandel.”

De econoom waarschuwt beleggers voor een wereldeconomie waarin landen veel sterker uiteen gaan lopen. Door de sterke verstoring van de wereldhandel na opnieuw hogere importheffingen zullen China, Europa en Japan afkoelen. China is in het handelsconflict veel zwaarder geraakt dan de Verenigde Staten.

Aandelen blijven favoriet

Die Amerikaanse economie houdt nog even vaart, ziet Wade in zijn statistieken en peilingen, maar zal in 2020 door een stevige correctie worden getroffen.

,,President Trump verwacht voor zijn herverkiezing te profiteren van economische groei, maar die kan er volgens mij niet zijn.”

Schroders schaart zich in de rij grote vermogensbeheerders die in aandelen belegd blijven, maar daarin hebben afgebouwd. Alle strategen verwachten correcties, zoals recent die van Apple met 5%.

Die willen ze aangrijpen om opnieuw bedrijfsaandelen in te kopen. Een deel blijft begin 2019 aan de kant om in de tweede jaarhelft koopjes in te slaan.

