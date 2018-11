AOW’er in het buitenland krijgt even minder geld

Het is een van de gevolgen van de wijzigingen uit het Belastingplan, dat afgelopen september op Prinsjesdag werd gepresenteerd. Doordat de heffingskorting vooraf verdwijnt, betalen deze Nederlanders over de grens in eerste instantie meer belasting over hun AOW-uitkering en krijgen ze dus eerst netto minder overgemaakt. Hoeveel dat precies wordt, wordt pas volgend jaar duidelijk.

Maar uiteindelijk zal de regelwijziging geen invloed hebben op de netto hoogte van iemands pensioen, stelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB), verantwoordelijk voor de AOW-uitkering. Wie eigenlijk geen recht had op de heffingskorting, krijgt nu namelijk ook geen naheffing meer. En wie wel recht had op de heffingskorting krijgt die achteraf alsnog.

Geen naheffing

„Het enige verschil is dat er niet langer sprake is van een naheffing door te veel ontvangen heffingskorting”, zegt een woordvoerder van de SVB. „Ook kunnen buitenlandse AOW-ontvangers en andere uitkeringsgerechtigden die te weinig heffingskorting krijgen dit terugvragen via de inkomstenbelasting. Voor de uitkeringsgerechtigden die recht hebben op de volledige heffing zijn er per saldo geen inkomenseffecten in 2019.”

De nieuwe situatie gaat overigens alleen op voor landen waar Nederland aan bronheffing doet. Dat zijn dus de landen waarbij Nederland zelf belasting heft voordat in dit geval het AOW-inkomen wordt overgemaakt naar het land waar de persoon op dat moment woont.