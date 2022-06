Exclusieve middag met Bordeaux-kenners

Traditionele wijnkenners als artsen en ondernemers ontbreken ook niet in deze club, waarin iedereen commandeur is.

Zij zijn geen lid om goedkoper aan hun wijn te komen via gezamenlijke inkoop: „Daar doet de Commanderie niet aan”, bezwoer container-leaser Philip van Rooijen. „Juist niet. We willen de wijnhandel niet de pas afsnijden. Wij zijn alleen lid om samen te genieten van al het moois uit de Bordeaux.”

Evenementenman Lukas van den Heuvel (l.) met wijnmakers Olivier Bernard (m.) (Domaine de Chevalier in Sauternes) en Jean Jacques Dubourdieu (wijngoed Doisy Daëne in Barsac). Ⓒ Foto De Telegraaf

Daartoe behoort ook het goedmoedige humeur van Olivier Bernard, wijnboer in Sauternes. Hij maakte aanvankelijk alleen droge witte wijn. Totdat hij gefascineerd raakte door zoete wijn. Nu leverde hij samen met Jean Jacques Dubourdieu uit Barsac de wijnen voor deze late lunch: „Maar niemand in de wereld is zo gek om een hele maaltijd alleen zoete witte wijn te schenken”, zei hij aan tafel in Het Spaansche Hof, een Haags monument van buitenlandse allure. „En dat ná een urenlange proeverij van uitsluitend zoete witte wijn!” Deze proeverij had dezelfde ochtend plaats in de residentie van de Franse ambassadeur Luis Vassy en was flink uitgelopen...

Daarna hing het Conseil Privé (bestuur) de wijnrode mantels om in de binnentuin van Het Spaansche Hof, en sprak de Grand-Maître (voorzitter), advocaat-in-ruste Hub Harmeling, de commandeurs en hun partners toe, voornamelijk in het Frans. Hoge eer was de voor zakenman Martijn Cysouw, die even een bestuursmantel om kreeg bij zijn benoeming als erelid. Overigens zijn er maar drie mantels, dus het zeskoppige bestuur moet er zelf ook steeds om dobbelen.

Martijn Cysouw krijgt de bestuursmantel even om vanwege zijn benoeming tot erelid. Ⓒ Foto De Telegraaf

Aan tafel namen verschillende commandeurs het woord om één van de acht tafelwijnen van commentaar te voorzien: „Een perzikachtig accent”, klonk het dan, „een visceus mondgevoel” of „een prikkel in de neus”. Iedereen probeerde de aangegeven kwalificaties daarna zorgvuldig te proeven, waarbij het niet zelden nodig was om nog eens bij te schenken.

„Het verhaal klopt, dat twee glazen rode wijn per dag preventief lijken te werken tegen hart- en vaatziekten”, verhief hartchirurg Thierry Wildbergh zijn stem om in het aangezwollen rumoer aan tafel verstaanbaar te blijven. Iedereen was vol van de combinatie van de zachte witte wijnen met het complete menu. „Bij meer glazen neemt het gezondheidseffect echter snel af”, zei Wildbergh nog op fluistertoon.