‘Ook Nederlanders willen geen Brusselse bemoeienis’

Amsterdam - Wat als Brussel het niet eens is met verkiezingsbeloftes die politici in eigen land doen? Nu overkomt dat de Italiaanse regering, maar dat zou in Nederland ook kunnen gebeuren, vertelt verslaggever Martin Visser in de wekelijkse DFT-Podcast met Herman Stam. Beiden waren correspondent in Brussel tijdens de eurocrisis en bespreken hoe Europa er momenteel voor staat.