Column: kun je De Jonges plan wel ’strategie’ noemen?

De voetbalwedstrijd tussen NEC en De Graafschap zondag viel onder een reeks van proefevenementen waarbij onderzocht wordt hoe deze veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd. Ⓒ ANP

’Dat was het misverstand dat het afgelopen weekend eventjes ontstond”, zei zorgminister Hugo de Jonge dinsdagavond over de publiciteit rond zijn ’teststrategie’. Zonder de naam van de krant te noemen, maar het betrof hier overduidelijk een nieuwsverhaal in De Telegraaf en een daaropvolgend interview met De Jonge zelf in deze krant.