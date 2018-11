’Stekkerauto en zonnepanelen zijn statussymbolen’

Dat blijkt uit promotieonderzoek door omgevingspsycholoog Ernst Noppers aan de Rijksuniversiteit Groningen. „Het kopen van duurzame innovaties zegt iets over je status en identiteit. Dat zijn heel belangrijke drijfveren om ze aan te schaffen”, zegt Noppers.

Reclamecampagnes

Noppers concludeert dat producenten van duurzame producten hun kopers in campagnes het beste kunnen neerzetten als innovatieve, milieuvriendelijke en succesvolle mensen. Consumenten zijn namelijk erg gevoelig voor het statusverhogende effect van bijvoorbeeld een stekkerauto.

Bekijk ook: Dure Tesla slurpt subsidie

Vooral in de cruciale introductiefase is dit een goede manier om deze producten aan de man te brengen, omdat de producten dan meestal nog praktische nadelen hebben. De eerste elektrische auto’s hadden bijvoorbeeld een korte actieradius en moesten erg lang opladen. De mensen die deze auto’s alsnog kopen, de early adopters, blijken nog gevoeliger te zijn oor het statuseffect dan mensen die later aanhaken.

Symbolische betekenis

Milieuvriendelijkheid en praktische aspecten spelen óók een rol bij de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen of een Tesla, benadrukt Noppers. Niemand zal een auto kopen die slechts een paar kilometer kan rijden. Maar de symbolische betekenis, wat zo’n aanschaf betekent voor ons zelfbeeld, is minstens zo belangrijk.

Consumenten geven overigens niet rechtstreeks toe dat zij bijvoorbeeld zonnepanelen hebben gekocht voor hun imago, maar uit het onderzoek blijkt dat dit indirect toch een hele grote rol speelt. Wie sterke positieve associaties heeft bij eigenaren van bijvoorbeeld zonnepanelen, gaat ze vaak ook daadwerkelijk zelf kopen.

Opvallend is dat dit mechanisme ook bij investeringen in duurzaamheid die niet zo zichtbaar zijn als een elektrische auto of zonnepanelen, zoals gebruikmaken van initiatieven voor lokale duurzame energie. Het statuseffect werkt namelijk niet alleen ten opzichte van anderen, maar ook ten opzichte van jezelf.