VW schakelt tandje bij met elektrisch rijden

In de periode tot en met 2023 wil Volkswagen in totaal 44 miljard euro steken in nieuwe technologieën, fabrieken en materieel voor ontwikkeling van elektrische en autonoom rijdende auto's. Dat is 10 miljard euro meer dan de Duitsers aanvankelijk hadden begroot en goed voor een derde van alle uitgaven die het concern de komende vijf jaar doet.

Het geld voor de investeringen moet onder meer met behulp van herstructureringen en kostenbesparingen worden vrijgemaakt. Onder de dit voorjaar aangetreden topman Herbert Diess staat Volkswagen ook meer open voor samenwerkingen die de kosten drukken.

Imago

Volkswagen zet volgend jaar de eerste volledig elektrische modellen van zijn duurdere merken Porsche en Audi op de markt. Vanaf 2020 willen de Duitsers ook goedkopere elektrisch aangedreven auto's aanbieden.

Het imago van Duitse automakers, en met name Volkswagen, heeft een fikse deuk opgelopen na het dieselschandaal dat in 2015 aan het licht kwam. Het is voor de industriegiganten zaak snel met minder vervuilende alternatieven te komen, nu steeds meer steden en overheden met strengere emissie-eisen voor auto's komen.