Pon vergroot belang in Accell naar 18,6%

Almere - Handelshuis Pon heeft zijn belang in fietsenbedrijf Accell verder vergroot. Pon kocht vrijdag op de beurs bijna 447.000 aandelen voor gemiddeld 19 euro per stuk. Daarmee heeft het bedrijf achter onder meer fietsenmerk Gazelle al 18,6 procent van Accell in handen. Pon mikt op een belang van maximaal 20 procent. De afgelopen dagen werden ook al aandelen bijgekocht.