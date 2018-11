Column: Stieren, beren? Dit is een konijnenmarkt

Het zal toeval zijn, maar sinds het plaatsen van de stier doen de beurzen het goed en was er sprake van een bull market. De AEX-index liep op van 300 punten toen naar 525 punten nu, een stijging van 75%.

Hoe anders was dat in de periode 2007-2009. De index zakte van 560 tot onder 200 punten in minder dan twee jaar tijd. Beleggers leden grote verliezen, soms wel 5% in een dag. Er heerste paniek op de beurzen en dat leidde tot verdere verkopen en extra koersdruk.

Klauwen

Wie historisch kijkt ziet dat sinds de start van de AEX-index in 1983 er meerdere crashes en bear markets zijn geweest. De bear market is de tegenhanger van de bull market en duidt op een periode van een verzwakkende economie en dalende aandelenkoersen. Een beer valt aan door met zijn klauwen van boven naar beneden te maaien.

Ook de afgelopen weken corrigeerden de beurzen door angst voor afzwakkende economische groei. Ik ben van mening dat het te ver gaat om nu te spreken van een bear market. Er is sprake van een gerechtvaardigde kortetermijncorrectie. De nervositeit is echter wel toegenomen en dagen van herstel worden afgewisseld met dagen van stevige daling.

Zenuwachtig

De beurs hupst op en neer. Een term is hier niet echt voor. Tenminste, dat dacht ik tot afgelopen maandag. Die avond zat ik in een programma van RTL Z samen met twee Belgische beleggers. En in België blijkt er wel een woord voor een beurssituatie als deze. Dit is een konijnenmarkt. De beurs hupst zenuwachtig op en neer zonder echt te herstellen.

Reden voor paniek is er niet en hopelijk wordt de bull market hervat wanneer de VS en China in december tot een handelsdeal komen.