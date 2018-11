Chinese casino-omzet blijkt seismograaf handelsoorlog

Hoe de schade van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de Volksrepubliek doorklinkt in de toch al afgekoelde Chinese economie blijkt volgens marktanalisten momenteel vrij goed uit de casino-omzetten.

Als er een economische tegenvaller van Pekings beleid doorklinkt in de portemonnee, blijven Chinezen doorgaans nog lang gokken - maar tot een bepaald punt. Analisten van Deutsche Bank en Sanford Bernstein sloegen in september alarm. De groei van casino-inkomsten zal halveren. Wegblijvende Chinezen in de gokhallen van, veel uit Las Vegas overgekomen, casino’s als Wynn en MGM, vormen het signaal van een neerwaartse spiraal die de economie gaat doormaken. Dat is de overtuiging van Deutsche Bank.

Relevant

Die casino-uitgaven blijken al langer relevant, omdat de officiële cijfers vanuit Peking over de Chinese economie volgens economen als Arnout van Rijn van vermogensbeheerder Robeco „met een flinke korrel zout” te beoordelen zijn. Het laatste kwartaal meldt Peking officieel 6,5% aan economische toename, voor heel 2018 is er nog 6,6% groei van het bbp.

Volgens hoofdeconoom Keith Wade van collega-investeerder Schroders zijn deze staatscijfers niet waardeloos, maar „redeneren bedrijven en Chinese overheidsinstellingen in hun rapportages naar een vooraf doorgegeven percentage als 6,5% toe”, zegt hij.

„De uitgaven van casino’s in Macau daarentegen zijn dan een redelijk betrouwbare indicator van de werkelijke Chinese groei gebleken”, stelt Wade terugkijkend. De casino’s zijn de laatste twintig jaar ook een enorme groeimarkt gebleken dankzij zwart geld dat corrupte ambtenaren op de speeltafels neerlegden.

Afkoeling

De Bloomberg-index met gokpaleizen van het vrijhandelsgebied Macau met een soortgelijke status als Hongkong - het duurste hotel-casino daar is Grand Lisboa Palace dat tegen $3,7 miljard volgend jaar afgebouwd moet zijn - kent tussentijds forse uitschieters op en neer. Maar als trend is de afkoeling voor Wade van Schroders ’onmiskenbaar’ geworden.

In de collectieve inkomsten van casino’s ziet Wade nu het effect van de importheffingen, als een wat buitenissige maar redelijk nauwkeurige seismograaf van economische trillingen. Chinese exporteurs verwerken momenteel zo’n €200 miljard aan tariefverhogingen op hun producten richting de Verenigde Staten. President Trump dreigde met nieuwe ingrepen, en dat effect is volgens Van Rijn van Robeco in China overal voelbaar. „Mensen zijn overal toch erg pessimistisch over nu en komend jaar geworden.”

Vrijdagavond meldde Trump toch kansen op een deal met president Xi Jinping te zien. China zou met een ’omvangrijke lijst’ met handelsvoorstellen komen.

Handelsoorlog

De handelsoorlog heeft sporen achtergelaten. De brede Chinese aandelenmarkten, voorbode van daadwerkelijke bedrijfsresultaten, zijn volgens Stephan Kam, hoofd producten Azië bij vermogensbeheerder Schroders, de bevestiging van de stilte voor de storm. Van 40% aandelenkoersstijging in 2017 naar nog 27%.

De Chinese misère is indirect voelbaar in het Westen, stelt Wade. Want de voor buitenlandse investeerders in China toegankelijke A-shares staan dit jaar al 30% in het rood. De schatting onder economen is dat 1 tot 2% van het Chinese bbp, rond $12 biljoen, verloren gaat.

Alibaba

Na de casino’s voelen consumenten de dreun. Het beursgenoteerde e-commercebedrijf Alibaba, met vorig jaar $40 miljard omzet, heeft recent zijn verwachtingen voor dit jaar teruggebracht. De pijn wordt niet overal op dezelfde manier gevoel. Kam: ,,Kledingverkopen behouden 40% groei over het jaar, witgoedverkopen stijgen niet 30% maar met 20%.” De Chinese autoverkopen zakken echter in. En de zee met net opgeleverde lege appartementen, door Chinezen volgens Van Rijn gebruikt als belegging, gaan tegen forse korting weg.