’Wees voorzichtig met aandelen’

Vooral het tumult rond de Brexit hield de gemoederen van beleggers afgelopen week bezig. Door het enorme verzet tegen het principeakkoord dat premier May met de EU heeft uitonderhandeld, is de kans klein dat dit door het parlement wordt goedgekeurd.

De halsstarrigheid van de Italiaanse regering kwam het sentiment ook niet ten goede. Zij hield vast aan haar wankele begroting, waardoor een boete door de Europese Commissie dreigt.

Sweere waagt zich niet aan voorspellingen over de komende ontwikkelingen in het VK en Italië, maar benadrukt dat de onzekerheden drukken op de bedrijfsinvesteringen en de economische groei.

Hij wijst voorts op het gevaar dat dat de economische groei in de VS volgend jaar vertraagt en de rente tegelijkertijd omhoog gaat. „De Fed ziet zich hier mogelijk toe gedwongen als de looninflatie door de krappe arbeidsmarkt oploopt.”

Voor Antaurus zijn deze bedreigingen aanleiding geweest het risico tot neutraal af te bouwen, laat Sweere weten. „Dat betekent dat we even sterk long als short zitten en het voor ons dus niet uitmaakt of de beurzen stijgen of dalen. Wij zitten short in industriële bedrijven, aangezien zij het meeste last hebben van de economische terugval in combinatie met de oplopende kosten.”

Weekagenda

Maandag 19 november

01:50 Japan: Handelsbalans (okt)

07:30 Kwartaalcijfers B&S

11:00 EU: Bouwproductie (sept)

13:00 China: Kwartaalcijfers JD.com

16:00 VS: Vertrouwen van huizenbouwers

22:10 VS: Kwartaalcijfers : L Brands (moedermaatschappij van Victoria's Secret)

Dinsdag

07:00: Kwartaalcijfers Lucas Bols

08:00 Duitsland: Producentenprijzen (okt)

13:00 VS: Kwartaalcijfers Best Buy, Lowe’s, Medtronic, Target

14:30 VS: Bouwvergunningen, in aanbouw genomen woningen (okt)

Woensdag

06.30 NL: Consumentenvertrouwen en -uitgaven

14.30 VS: Orders duurzame goederen

16.00 VS: Consumentenvertrouwen, bestaande huizenverkoop, Leading indicators

Donderdag

07.00 Resultaten Kardan

09.30 NL: Investeringen ondernemingen

15:30 Beurzen VS dicht vanwege Thanksgiving

Vrijdag

01.00 Japan: Beurs van Tokio dicht vanwege Thanksgiving Labour Day

08.00 Duitsland: Economische groei (derde kwartaal)

12.00 VS: Black Friday

15.30 VS: Verkorte handelssessie Wall Street (sluit om 19.00 uur)

15.45 VS: Inkoopmanagersindex (november)