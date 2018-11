Braziliaanse beurs wint onder Bolsonaro

Sinds medio september, toen duidelijk begon te worden dat Bolsonaro de presidentsverkiezingen vermoedelijk zou winnen, is de Braziliaanse beurs maar liefst 19% geklommen. En dat terwijl de meeste andere beurzen terrein verloren.

Bolsonaro heeft extreme opvattingen over onder meer homo’s en hoe de criminaliteit moet worden aangepakt. Ook richting vrouwen liet hij zich geregeld denigrerend uit. Dat de populist de verkiezingen toch wist te winnen, is onder meer te danken aan de enorme corruptieschandalen in de afgelopen jaren onder de vorige regering.

Botham constateert dat Bolsonaro weliswaar een bewondering voor dictators aan de dag legt, maar denkt dat hij zich niet als zodanig gaat opstellen. ,, Alleen al omdat hij voortgang wil maken met zijn controversiële beleidsagenda.’

Dat de winst van Bolsonaro door beleggers met gejuich is ontvangen, lijkt vreemd omdat de president zich in het verleden geregeld tegen hervormingen en privatiseringen uitsprak. In aanloop naar de verkiezingen matige hij echter zijn toon. Bovendien heeft de president Paulo Guedes, een sterke voorvechter van marktwerking, aangesteld als economisch adviseur en minister.

Of de regering de hoge en stijgende overheidsschulden succesvol zal kunnen aanpakken, valt volgens Botham nog wel te bezien. Hiervoor is onder meer een hervorming van het pensioenstelsel nodig, waaronder een verhoging van de pensioenleeftijd. De econoom vraagt zich al of Bolsonaro voldoende bereid is tot compromissen, want zijn partij heeft een minderheid in het Congres.