Alarm beginnende bankiers Goldman Sachs: werkdagen tot drie uur ’s nachts

Om te voldoen aan de eisen van hun leidinggevenden moeten de bankiers naar eigen zeggen tot meer dan 100 uur per week werken, vaak tot drie uur ’s nachts en niet zelden zes dagen per week. Sommige klokkenluiders hebben na de paar uurtjes slaap die ze na hun werkdag krijgen, niet eens de tijd om zich te douchen of aan te kleden, zo staat in een powerpointpresentatie die de ronde doet op Twitter.

De klachten die in het interne rapport staan, zijn veelomvattend. Naast het hebben van fysieke problemen door de lange werkdagen is er ook een gebrek aan slaap. Velen voelen zich dan ook misbruikt in hun functie. De jonge medewerkers waarschuwen om mogelijk binnen de zes maanden te vertrekken als de zware arbeidsomstandigheden niet veranderen.

Bekijk ook: Bonanza aan beursgangen op komst in Amsterdam

Zaterdag vrij

In het rapport staan naast klachten ook een lijst met aanbevelingen om de stress onder beginnend personeel te verminderen. Een belangrijk punt daarbij is om de werkweek niet langer te laten duren tot maximaal tachtig uur. Daarnaast wordt de noodzaak onderschreven om de vrijdagavond na negen uur en de zaterdag vrij te houden. Verder wordt benadrukt om na twaalf uur ’s avonds niet meer te hoeven werken om zo nog aan voldoende slaap te kunnen komen.

Vooral de sterke toename van werkzaamheden voor zogeheten deals met spacs legt een zware last op de schouders van beginnende bankiers. Deze lege vennootschappen, die aan de beurs worden genoteerd met als een doel een bedrijf over te nemen, zijn zeer populair, en dus hebben banken er veel werk aan.

Goldman Sachs laat in een reactie weten te erkennen dat zijn personeel hard moet werken door een forse toename van de activiteiten. Ook geeft de zakenbank aan dat er veel meer stress is als gevolg van een jaar coronacrisis en daarom bereid is om te luisteren naar de zorgen onder de werknemers.