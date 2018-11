‘Management van Facebook moet op de schop’

Een van de voorstellen van Stifel is dat Zuckerberg terugtreedt als voorzitter. Het is sterk de vraag of de topman daartoe bereid is, want in het verleden gaf hij meermalen aan dit niet van plan te zijn. Onlangs zette Elon Musk deze stap wel, maar de topman van Tesla zag zich hiertoe gedwongen door grote druk van beurswaakhond SEC.

Stifel zou bovendien graag zien dat enkele bestuurders waaronder Sheryl Sandberg hun biezen pakken. Operationeel directeur Sandberg zou niet alert genoeg hebben ingegrepen toen duidelijk werd dat Rusland via Facebook de Amerikaanse verkiezingen probeerde te beïnvloeden. Ook andere instellingen zouden het netwerk voor politiek gewin misbruiken.

Volgens de zakenbank zijn de schandalen bij Facebook, waaronder op het vlak van privacy, en de zwakke reactie van het management belangrijke redenen voor de achterblijvende koersontwikkeling in 2018. Facebook verloor dit jaar 22% op de Nasdaq, terwijl de S&P-500 index 2% won. Stifel meent dat een ommekeer mogelijk indien de voorgestelde managementingrepen worden doorgevoerd.