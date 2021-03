Suez-schip is los: ’Grootste klus ooit, maar gelukkig niet zo ingewikkeld’

Vlak na drie uur was het schip los, na bijna vier uur trekken met twee zeeslepers. „ We hebben gebruik gemaakt van het tij. Bij opkomend tij wordt het water richting het noorden gestuwd, waardoor het schip als het ware vaster kwam te liggen. Vervolgens stroomde het water weer terug. Die kracht hebben we gebruikt, samen met de trekkracht van de slepers. Toen konden we hem pakken”, zegt topman Peter Berdowski tegen De Telegraaf.

’Niet goed begrepen’

Rond twee uur kwam het bericht binnen dat de reddingspoging mislukt zou zijn. Toen was op trackapps nog te zien dat de Ever Given weer schever lag, richting de oorspronkelijke positie waarin het vorige week was gestrand.„Dat scharnieren en loswrikken van zo’n schip hoort erbij. Dat hebben omstanders niet helemaal goed begrepen. Een uur later was het raak”, zegt de Boskalis-topman.

De slepers van Boskalis en die van de Suez Canal Authority zullen de Ever Given nu richting de Bittermeren slepen. Daar zal het schip geïnspecteerd worden. „Onze klus zit er daarna op”, zegt Berdowksi. De Ever Given heeft met het roer zwaar in de klei gezeten, dus er wordt dan bepaald in hoeverre het schip nog zeewaardig is. Anders is het onverantwoord om met zo’n drijvend flatgebouw de oceaan of zee op gaan”, zegt Berdowski.

De klus lijkt terugkijkend vrij simpel geklaard te zijn, met twee zware sleepboten. Berdowksi schatte de kans dat het maandag zou lukken om het schip los te krijgen op 70%. „Het was qua publiciteit onze grootste klus ooit, maar technisch zeker niet de meest ingewikkelde. Het komt vaker voor dat we schepen van deze grootte moeten bergen”, aldus de Boskalis-topman.

Het 400 meter lange containerschip Ever Given blokkeerde het Suez-kanaal sinds dinsdagavond. De hele wereld heeft de ogen op de bergingsoperatie gericht, omdat de wereldhandel van een goede doorvaart afhankelijk is.

Megafile

De 400 meter lange en 224.000 ton wegende Ever Given liep dinsdag vast in het Suezkanaal en lag dwars over de belangrijke vaarroute voor scheepsverkeer tussen Azië en Europa. Door de opstopping was een enorme file aan wachtende schepen ontstaan aan beide kanten van het Suezkanaal.

Rob Bagchus van de containerterminel ECT in Rotterdam vindt het nog moeilijk inschatten hoe lang de overlast van de stremming zal duren. De terminals draaien momenteel al 90 tot 95% van de capacteit. Veel ruimte om snel in te halen, lijkt er vooralsnog niet te zijn. Havenonderzoeker Bart Kuipers voorspelt een ’dramatische logistieke chaos’ in Rotterdam.

Ongeveer 12 procent van de wereldwijde goederenhandel loopt via het Suezkanaal. Normaal gesproken wordt dagelijks voor bijna 10 miljard dollar aan goederen door de 193 kilometer lange waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee vervoerd.