Coca-Cola wil met eigen energiedrank komen

Binnen de drankensector groeit de vraag naar energiedranken relatief snel. Bovendien zijn de winstmarges hoog. Coca-Cola hoopt met een eigen drank een extra graantje mee te pakken.

Monster staat echter op zijn achterste benen, omdat Coca-Cola zijn energiedranken in 2014 in dit bedrijf inbracht in ruil voor onder meer een minderheidsbelang.

Coca-Cola zegt zich echter aan zijn contractuele verplichtingen te zullen houden met een energiedrank dat complementair is aan de dranken van Monster.

De stap zou in Coca-Cola’s strategie van een verbreding van het assortiment passen. Eerder dit jaar kocht de in de Dow Jones opgenomen onderneming een Britse koffieketen.