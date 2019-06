Forse afname olievoorraden

Benzinevoorraden daalden met 1,69 miljoen vaten ten opzichte van de vorige meetperiode, aldus EIA.

De markt hield rekening met een aanzienlijke verruiming van de voorraden.

Dat vooruitzicht voor WTI-olie, vertaald in futurecontracten, bleef daardoor in prijs boven $53 per vat steken in een markt die afname van vraag ziet door het handelsconflict tussen de VS en China.