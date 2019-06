Onverwacht forse afname olievoorraden

Benzinevoorraden daalden met 1,69 miljoen vaten ten opzichte van de vorige meetperiode, aldus EIA. De teruggang geldt ook voor andere afgeleide brandstoffen, zo blijkt uit zijn data.

De markt hield rekening met een aanzienlijke verruiming van de voorraden. De afname stuwt de prijs, uiteindelijk ook voor de consument aan de pomp of voor het gas in het huishouden.

Dat vooruitzicht voor WTI-olie, vertaald in futurecontracten, bleef daardoor in prijs boven $54 per vat steken in een markt die afname van vraag ziet door het handelsconflict tussen de VS en China.