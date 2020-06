Duurdere boodschappen bij de Albert Heijn

„Van de 1806 prijsveranderingen bij Albert Heijn waren er 1464 prijsverhogingen (81%)”, aldus de analyse. Dat is niet in verhouding met hoe het normaal gesproken is, dan ’zijn het aantal prijsverhogingen en prijsverlagingen in balans’, volgens het persbericht van PrijsVerhoogd. Een dergelijk patroon zou nog nooit eerder zijn voorgekomen.

Zorgen

Volgens PrijsVerhoogd maken consumenten zich zorgen om de stijgende prijzen in supermarkten, vooral sinds het begin van de coronacrisis.

Intussen zien de supermarkten ontzettend grote omzetpieken tijdens de coronacrisis, blijkt uit een analyse van marktonderzoeker Nielsen. Deze zag wel dat de piek iets afvlakt nadat de horeca in Nederland weer afvlakt per 1 juni.

„Als we kijken naar de vier weken die week 23 voorafgaan, dan zien we een double-digit groei voor de supermarkten in Nederland”, zegt Johan Vrancken, managing director van Nielsen Benelux Connect tegen vakblad Distrifood.

Bekijk ook: Zó bespaar je op je boodschappen

A-merken

Het gaat bij de prijsstijgingen van Albert Heijn wel voornamelijk om A-merken, die sowieso vaker in prijs worden aangepast. De supermarkt liet aan RTL weten dat het hiermee ’marktontwikkelingen’ volgt.

Albert Heijn gooit de prijzen echter meer omhoog dan bijvoorbeeld grote concurrent Jumbo. Ook andere supermarkten zoals Plus en Coop volgen trendsetter Albert Heijn dit keer niet.