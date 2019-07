'Fusie PostNL en Sandd gaat gewoon door'

Volgens KBC slaan de twee bedrijven naar verwachting tegen het einde van dit jaar de handen ineen. Zij houden wel rekening met enige vertraging. In dat geval vindt de fusie uiterlijk februari volgend jaar plaats, schat KBC. Analisten bij ING benadrukken dat de tijdsbepaling van de fusie nog omringd is met onzekerheid maar rekenen op zijn vroegst op het laatste kwartaal dit jaar. Dat zou nog kunnen uitlopen tot het eerste kwartaal van volgend jaar.

Zowel KBC als ING vindt het niet verrassend als de ACM geen toestemming zou geven. De overheid kan desondanks de deal goedkeuren, menen de marktvorsers.

Besluit

Volgens de ACM zelf is er overigens nog geen besluit genomen. Een woordvoerder van de toezichthouder sprak het bronnenbericht in een reactie tegen. Het is volgens hem ook nog onduidelijk wanneer de ACM over deze kwestie meer informatie naar buiten gaat brengen.

KBC heeft een buy-advies op PostNL met een koersdoel van 3,40 euro. ING hanteert eveneens een buy-advies met een richtprijs van 3 euro. Het aandeel stond omstreeks 10.00 uur 2,5 procent lager op 1,48 euro. Daarmee was PostNL de grootste daler in de MidKap.