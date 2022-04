Premium Het beste van De Telegraaf

Topheadhunter Herman Krommendam op 64e zelf geheadhunt Nieuwe baan als zestiger? ’Soms tellen grijze haren juist dubbel’

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Amsterdam - Hij zat 27 jaar bij dezelfde baas; headhuntersfirma Spencer Stuart. Hij plaatste commissarissen en directieleden bij de grootste bedrijven van Nederland. Toen werd Herman Krommendam op zijn 64e zélf nog eens geheadhunt. Tijd voor een gesprek over een ingrijpend veranderend vak waarbij discretie o zo belangrijk is. „Volg je hart. Wees niet bang. Maar doe vooral waar je goed in bent.”