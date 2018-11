Partijen op ramkoers bij overleg pensioen

Vorige week onderhandelde Rutte drie keer met de vakbonden en de werkgevers. In die week schoof hij een beetje op in zijn standpunt over de AOW-leeftijd. Het kabinet is bereid de AOW-leeftijd niet in 2021 maar in 2024 naar 67 jaar te brengen.

„Dat is echt te mager”, zegt een betrokkene. Als dit het laatste bod is van het kabinet, dan zullen vakbonden en linkse oppositiepartijen niet instemmen met de pensioenplannen, zo zeggen ingewijden. Het pensioenakkoord zou dan van de baan zijn.

