Alibaba verdient in één uur €12 miljard aan singles

Dat is ongeveer een derde van de 69 miljard yuan die Alibaba vorig jaar op Singles’ Day in totaal omzette. Het winkelfeest voor vrijgezellen als alternatief voor Valentijnsdag wordt sinds 2009 jaarlijks op 11 november georganiseerd, waarbij flinke kortingen worden gegeven. De datum 11/11 verwijst naar singles. Dit jaar huurde Alibaba artiesten als Taylor Swift in om de verkopen via een speciale tv-show extra te stuwen.

Het resultaat van de populaire koopdag is belangrijk voor Alibaba, dat later deze maand een belang naar de beurs in Hong Kong wil brengen. Het bedrijf hoopt hier $15 miljard mee te verdienen. Dit zou de grootste beursgang op de beurs in Hongkong in bijna tien jaar zijn. De webgigant kampt de laatste jaren met stevige concurrentie van prijsvechters JD.com en Pinduoduo.

Door de populariteit van Singles’ Day in Azië groeit het evenement wereldwijd. Ook enkele Nederlandse webwinkels doen dit jaar mee, waaronder Bol.com en BCC.