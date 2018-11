'OPEC bekijkt grotere productieverlaging'

De OPEC zou op die manier de flink dalende olieprijzen een halt toe willen roepen. De olieprijzen zijn de afgelopen tijd stevig gedaald, onder meer door de toestemming die acht landen hebben gekregen van de Verenigde Staten om olie te blijven kopen van Iran, na het ingaan van de sancties tegen het land. Ook ligt de Amerikaanse olieproductie op een record. Vrijdag bleek nog dat het aantal actieve boorplatformen in de VS naar het hoogste niveau in meer dan drie jaar is gestegen.

De OPEC vergadert begin volgende maand over de productie. Een meerderheid van de leden is voorstander van een verlaging. Tot dusver werd hier gesproken over 1 miljoen vaten per dag.

Maandag toonden de olieprijzen wat herstel van de stevige prijsdaling vorige week. De prijs van een Amerikaanse olie klom 1,3 procent tot 57,19 dollar en Brentolie ging 0,9 procent omhoog tot 67,38 dollar per vat.