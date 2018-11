'Handel en brexit in focus op beurzen'

In het Verenigd Koninkrijk heeft een motie van wantrouwen tegen de Britse premier Theresa May nog niet genoeg leden van de Conservatieve partij achter zich gekregen om in stemming te worden gebracht. May verklaarde dat een ,,verandering van leider'' de onderhandelingen over de brexit niet gemakkelijker zal maken en mogelijk vertraging kan opleveren.

Aan het handelsfront zijn de VS en China tijdens een economische top in Papoea-Nieuw-Guinea niet nader tot elkaar gekomen. Eerder deze maand heerste er nog optimisme over een mogelijke spoedige handelsdeal tussen de twee grootmachten. Alle ogen zijn nu gericht op de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top aan het einde van de maand.

Zeventien Saudi's

De VS hebben afgelopen weekeinde ook sancties opgelegd aan zeventien Saudi's vanwege hun rol in de zaak van de vermoorde Saudische journalist Jamal Khashoggi in Istanbul. Onder de personen bevinden zich de Saudische consul-generaal in Istanbul, Mohammed al-Otaibi, en Saud al-Qahtani, een voormalige topassistent van kroonprins Mohammed bin Salman.

Op het Damrak staat ABN AMRO in het nieuws. Een groep hoge managers heeft volgens Het Financieele Dagblad (FD) opnieuw een anonieme brandbrief geschreven. Deze keer is de oproep gedaan aan de in juli aangetreden president-commissaris Tom de Swaan. De schrijvers vragen om de officiële status van klokkenluider, zodat zij zonder angst voor represailles met hem kunnen spreken over problemen binnen de bank.

Overnamestrijd

Aan het overnamefront meldde zakenkrant Economic Times dat Unilever en Nestlé naar verluidt nog in de race zijn voor de aankoop van een Indiase dochter van GlaxoSmithKline. Coca-Cola zou de strijd hebben gestaakt.

B&S Group kwam met een handelsupdate. De distributeur en groothandel zag in het derde kwartaal de omzet verder groeien en heeft naar eigen zeggen een goede uitgangspositie om een sterke tweede helft van het jaar te draaien. Specifieke cijfers werden niet gegeven.

Productieverlaging OPEC

Handelshuis Pon heeft zijn belang in fietsenbedrijf Accell verder vergroot. Pon kocht vrijdag op de beurs bijna 447.000 aandelen voor gemiddeld 19 euro per stuk. Daarmee heeft het bedrijf al 18,6 procent van Accell in handen. Pon mikt op een belang van maximaal 20 procent.

De euro was 1,1401 dollar waard, tegen 1,1407 dollar op vrijdag. De olieprijzen toonden wat herstel na berichten dat oliekartel OPEC kijkt naar een productieverlaging van meer dan 1 miljoen vaten per dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 57,05 dollar. Een vat Brentolie kostte 0,8 procent meer op 67,30 dollar.