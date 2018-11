'Klokkenluider Danske praat met justitie VS'

De Brit Howard Wilkinson is een voormalige manager bij Danske Bank. Hij trok intern aan de bel over de witwaspraktijken via het onderdeel van Danske in Estland. Daarbij zouden tussen 2007 en 2015 miljarden euro's zijn weggesluisd. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland gaan. Wilkinson werkte voor de Estse tak van Danske. Hij sprak ook tegen de Deense krant Berlingske over de kwestie.

De zaak heeft de kop gekost van de topman en voorzitter van de grootste bank van Denemarken. Danske wordt onderzocht door autoriteiten in onder meer Denemarken en de Verenigde Staten.

Wilkinson verscheen maandag in het Deense parlement om te getuigen. Hij zei dat een groot deel van de witwaspraktijken liep via een Amerikaans onderdeel van een grote Europese bank. Hij noemde geen naam, maar ingewijden hebben al aangegeven dat het hier gaat om Deutsche Bank. Deutsche Bank wilde geen commentaar geven. Amerikaanse onderzoekers zouden al contact hebben gelegd met de Duitse bank voor informatie over de zaak.