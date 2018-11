Adyen valt op lager gesloten Damrak

De AEX-index eindigde 0,7% lager op 518,90 punten. De Midkap daalde 1,2% naar 703,67 punten. De beurzen in Parijs (-0,8%), Frankfurt (-0,8%) en Londen (-0,1%) kleurden eveneens rood.

De beurshandel in Amsterdam kreeg aanvankelijk een positieve impuls door de Amerikaanse president Donald Trump, die liet weten dat China een handelsdeal met de Verenigde Staten wil sluiten. Dat zou eind volgende week moeten gebeuren als Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping elkaar treffen op de G20-top in Argentinië.

„Trump is zakenman genoeg om een deal te maken met China. Dat gaat niet zonder slag of stoot, maar de vooruitzichten zijn positief”, zei vermogensstrateeg Joop van de Groep (Fintessa). Beleggers zijn deze week eveneens in de ban van de Brexit en de Italiaanse begrotingsproblemen.

Volgens Van de Groep keken de financiële markten vandaag ook nauwlettend naar signalen dat de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de VS, een voorzichtiger rentebeleid gaat voeren. „De druk bij de Fed om de rente fors te verhogen, neemt af. Tegelijkertijd wordt de Fed volgend jaar waarschijnlijk wat voorzichtiger over de economische groei. Een iets minder uitbundige groei in combinatie met lage rentestanden kan een goede omgeving zijn om te beleggen in aandelen, ondanks alle onzekerheden die er momenteel zijn.”

In Japan kreeg de Nikkei-index er maandag 0,7% bij. Vooral de chipbedrijven werden opgepikt. De beurzen in New York koersten vanmiddag 1,1% tot 2,1% lager. Wall Street is trouwens donderdag gesloten vanwege de viering van Thanksgiving. Vrijdag kan er een halve dag worden gehandeld in New York.

In de AEX voerde lampenmaker Signify (+2,7%) de lijst met winnaars aan. ABN Amro kreeg er 0,9% bij. Het bankconcern was vrijdag nog een stevige daler op de beurs na het besluit om de concernstructuur te versimpelen. Een groep hoge managers van ABN Amro heeft volgens Het Financieele Dagblad (FD) trouwens opnieuw een anonieme brandbrief geschreven. De schrijvers vragen om de officiële status van klokkenluider, zodat zij zonder angst voor represailles met hem kunnen spreken over problemen binnen de bank.

ASR (+1,7%) lag er eveneens positief bij. De verzekeraar wil de raad van bestuur per 1 februari uitbreiden met een nog te benoemen derde lid. Het concern denkt daardoor ook slagvaardiger te kunnen optreden bij mogelijke overnames. ASR zou momenteel azen op branchegenoot Vivat en APG-dochter Loyalis.

Aan het overnamefront meldde zakenkrant Economic Times dat Unilever en Nestlé naar verluidt nog in de race zijn voor de aankoop van een Indiase dochter van GlaxoSmithKline. Coca-Cola zou de strijd hebben gestaakt. Unilever zakte 0,7%.

Chipmachinereus ASML toonde maandagochtend eerst fors herstel na de neerwaartse beweging die het fonds al maanden teistert. De aanvankelijke koerswinst van bijna 2% viel daarna terug naar een verlies van 2,6% door de zwakke stemming in de technologiesector. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-0,7%) had last van de lagere olieprijs.

Biotechnologiebedrijf Galapagos stond onderaan in de AEX-index met een daling van 3%. Altice Europe werd 2% minder waard. De kabel- en telecomaanbieder komt woensdagavond met kwartaalcijfers.

In de Midkap was Flow Traders (+3,7%) de grootste stijger. De flitshandelaar was in trek dankzij de volatielere beurshandel.

Adyen (-7,4%) was de grootste verliezer onder de Midkappers. De betalingsdienstverlener ging vorige week ook al omlaag, toen het aandeel niet werd opgenomen in de graadmeter MSCI Europe.

Distributeur en groothandel B&S Group zag in het derde kwartaal de omzet verder groeien en heeft naar eigen zeggen een goede uitgangspositie om een sterke tweede helft van het jaar te draaien. Specifieke cijfers werden niet gegeven. ING sprak van sterke cijfers. Het aandeel daalde 0,8%.

Handelshuis Pon heeft zijn belang in fietsenbedrijf Accell verder vergroot. Pon kocht vrijdag op de beurs bijna 447.000 aandelen voor gemiddeld 19 euro per stuk. Daarmee heeft het bedrijf al 18,6 procent van Accell in handen. Pon mikt op een belang van maximaal 20 procent. Accell noteerde 0,1% hoger.

Het in Brussel en Amsterdam genoteerde winkelvastgoedfonds Retail Estates (+3,7%) kwam vrijdag nabeurs met cijfers. In de eerste helft van zijn gebroken boekjaar heeft het de huurinkomsten met 28 procent zien stijgen tot 46,4 miljoen euro. KBC Securities concludeert dat het bedrijf flink groeiende is in Nederland.